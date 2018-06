Kina: Med diplomatisk indsats igang bør sanktioner mod Nordkorea lettes

SAN FRANCISCO - Kina antydede tirsdag, at verdenssamfundet skal overveje at lette sanktionspresset mod Nordkorea i lyset af de nye forhandlinger mellem regimet og USA.

»Den vedtagne resolution fra FN’s Sikkerhedsråd siger, at respekterer og handler Nordkorea i henhold til resolutionen, så kan sanktionerne justeres, herunder sættes på pauses eller fjernes,« sagde Geng Shuang, talsmand for det kinesiske udenrigsministerium ifølge Reuters.

»Kina har konsekvent fastholdt, at sanktionerne ikke er et mål i sig selv. Sikkerhedsrådets handlinger bør støtte og tilpasses den nuværende diplomatiske forhandlinger om atomafrustning på den koreanske halvø.«

»Som en meget vigtig spiller involveret i situationen på den koreanske halvø, og en medunderskriver af våbenhvilen, har Kina et ansvar og en forpligtigelse til at spille dets fortjente rolle i processen for at skabe en atomfri halvø,« fortsatte talsmanden.

Ny taktik førte til resultater

Udtalelsen synes at indikere, at det kan blive sværere for USA at fastholde sin ”maksimalt pres” kampagne, som præsident Donald Trump tidligere har sagt, at han vil, indtil Nordkorea ikke bare siger, at det vil opgive sit atomprogram, men også gør det.

Det er uklart, om Trump og Nordkoreas leder Kim Jong-un også talte om dette på topmødet i Singapore tirsdag, og hvad de i så fald blev enige om.

Kina var dog ikke alene om at signalere, at det er parat til at at bløde op på kursen over for Nordkorea. Tidssammenfaldet var muligvist tilfældigt, men Malaysias regering sagde tirsdag, at det vil genåbne sin ambassade i Pyongyang.

Ambassaden har været lukket i mere end et år, efter at nervegiftmordet på Kim Jong-uns halvbror i Kuala Lumpur udløste en diplomatisk krise mellem de to lande.