Se holdopstillingne på hver side af forhandlingsbordet

SINGAPORE/SAN FRANCISCO - Efter måneders usikkerhed, aflysninger og hastige minutiøse forberedelser er mødet mellem USA's præsident Donald Trump og Nordkoreas leder Kim Jong Un undervejs.

De to ledere mødes klokken 9.00 lokal Singapore tid (03.00 dansk tid) på luksushotellet Capella på øen Sentosa, der er forbundet med Singapore med en dæmning. Det er første gang i historien at en siddende amerikansk præsident møder en nordkoreansk leder.

Der er planlagt et tre timer langt møde delt op i tre afdelinger.

Først mødes de to ledere ansigt til ansigt i 45 minutter med ikke andre end deres tolke til stede.

Derefter afvikles, hvad der kaldes et bilateralt møde, hvor de får støtte af deres nærmeste medarbejdere. Her ventes Trump at hente udenrigsminister Mike Pompeo ind på scenen såvel som sin nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton og stabschef John Kell. Kim ventes at få støtte fra sin højre hånd, centralkomiteens viceformand Kim Yong-chol, kommunistpartiets næstformand, Ri Su-yong, udenrigsminister Ri Yong-ho samt viceudenrigsminister Choe Son-hui.

Endelig sluttes af med en arbejdsfrokost med deltagelse af flere rådgivere.

Forventningerne er store. Ifølge Singapores premierminister Lee Hsien Loong ønsker Kim Jing-un at skifte kurs, men det kræver, at Kim Jong-un bringer sit land ud af mange års isolation. USA’s krav for en aftale er en total atomnedrustning, gentog Mike Pompeo kort inden mødet.

Her er en beskrivelse af de vigtigste spillere på hvert hold.

Det amerikanske hold

Udenrigsminister og tidligere CIA-chef Mike Pompeo har to gange været i Pyongyang for at mødes med Kim Jong-un og lægge de første sten til topmødet. Sad tidligere i Kongressen, hvor han var en af de hårdeste kritikere af atomaftalen med Iran.

Stabschef i Det Hvide Hus, John Kelly er tidligere general i den amerikanske flåde. Før Trump for 10 måneder siden hentede ham til Det Hvide Hus, var han chef for ministeriet for national sikkerhed, Homeland.

Udenrigsminister Mike Pompeo (tv.) og stabschef John Kelly flankerer præsident Donald Trump. Foto: Ritzau Scanpix/Jonathan Ernst

Trumps nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton har i mange år været fortaler for en regimeændring i Nordkorea. Da han i sidste måned foreslog, at en aftale med Nordkorea skulle følge samme model som Libyen, udløste det harske kommentarer fra Pyongyang. Libyen opgav i 2003 sit atomudviklingsprogram, men i 2011 blev landets leder Moammar Gaddafi dræbt af libyske oprørere.

USA’s koreanskfødte ambassadør i Filippinerne, Sung Kim, er en af de få karrierediplomater, som har fået en prominent rolle i forhandlingerne og kommer med erfaring fra tidligere forhandlinger under to tidligere amerikanske præsidenter. De seneste uger har han forhandlet med en nordkoreansk delegation i den afmilitariserede zone mellem Syd- og Nordkorea.

Leder af CIA’s Koreakontor, Andrew Kim. Har konstant været ved Pompeos side under udenrigsministerens rejser og møder for at forberede topmødet.

Det nordkoreanske hold

Udenrigsminister og kommunistpartiets næstformand Ri Yong-ho. Den mangeårige forhandlingsleder beskrives ofte som en mild og behagelig, men skabte diplomatiske bølger, da han i FN’s generalforsamling refererede til Trump som »præsident ond« og truede med at teste hydrogenbomber over Stillehavet.

Tidligere spionchef Kim Yong-chol er en regime-insider. Ud over posten som næstformand i centralkomiteen for Nordkoreas regerende arbejderparti er han højrehånd til landets leder Kim Jong-un. Han har tjent under samtlige tre generationer i Kim-dynastiet, har været involveret i adskillige storpolitiske forhandlinger og står på både USA’s og Sydkoreas sanktionslister. Sydkorea mistænker ham bl.a. for at stå bag et angreb, som sænkede et sydkoreansk krigsskib.

Kim Yong-chol, Nordkoreas tidligere spionchef og højre hån dfor landets leder Kim Jong-un. Foto: AP

Viceudenrigsminister Choe Son-hui er en central person i håndteringen af Nordkoreas relation til USA. Hun er en erfaren diplomat og en tidligere tolk i engelsk. I sidste måned kaldte hun vicepræsident Mike Pence en »politisk dummy,« efter han gentog Trumps trussel om, at Nordkorea vil ende som Libyen, hvis regimet ikke indgår en aftale om at opgive sine atomvåben. Bemærkningen fik Trump til at aflyse topmødet.