Sydkoreas regeringsleder: Det kan tage år at få en aftale med Nordkorea

SAN FRANCISCO – Sydkoreas præsident Moon Jae-in er måske den person i verden, som har arbejdet hårdest for at sikre, at det historiske topmøde mellem præsident Donald Trump og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, blev realiseret.

Men netop som mødet skal finde sted, indskærper Moon, at det efter dette første møde stadig kan tage år at få en endelig aftale på plads.

»Det dybt forankrede fjendskab og Nordkoreas atomprogram kan ikke løses på et enkelt møde mellem ledere,« sagde Moon i en udtalelse mandag og forudsagde »en lang proces som kan tage et år, to år eller endda længere.«

Moon sagde også, at han forventer, at Trumps og Kims møde vil blive »et historisk milesten på vejen mod fred,« men understregede, at Sydkorea er nødt til at være involveret processen. Det kan ikke kun være en forhandling mellem USA og Nordkorea.

»For at sikre succesfulde forhandlinger mellem de to Korea’er er det nødt til at ske side om side,« sagde Moon, der ikke er i Singapore under topmødet, men talte i telefon i 40 minutter med Trump mandag.

Selv hvis regimet går med til det, vil selve arbejdet med at fjerne alle Nordkoreas atomvåben tage endnu længere. Måske helt op til 15 år.

Det siger Siegfried Hecker, tidligere leder for Los Alamos våbenlaboratoriet i New Mexico og i dag professor på Standford universitet.

Hecker har fire gange besøgt Nordkoreas hemmelige labyrinter af atomanlæg og er den eneste amerikanske forsker, som har set landets faciliteter for uranberigelse. Han har skrevet ete papir sammen med to kollegaer, hvor de forsøget at skitsere en tidsplan for at fjerne hele regimets atomprogram.

»Vi taler om et dusin anlæg, hundreder af bygninger og tusinder af mennesker,« sagde Hecker for nyligt til New York Times.

Men nøglen til at begynde denne proces, tilføjede han, er at etablere et andet forhold til Nordkorea, hvor landets sikkerhed ikke er afhængig af dets atomprogram og andre våben.