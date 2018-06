Selvmordsbomber har dræbt 12 og såret 30 i Kabul

En selvmordsbomber dræber 12 og sårer over 30, da han mandag sprængte sig selv i luften ved indgangen til et ministerium for udviklingen af landets landbrugsområder, meddeler en regeringstalsmand.

- Kvinder, børn og ansatte i ministeriet er blandt ofrene, siger Najib Danish, som er talsmand for indenrigsministeriet.

Taliban meddelte lørdag overraskende, at oprørsbevægelsen ville holde en tre dages våbenhvile i forbindelse med den muslimske eid. Det er første gang, at Taliban har fremsat et sådant tilbud.

Den afghanske præsident, Ashraf Ghani, meddelte i sidste uge, at der var aftalt en midlertidig våbenhvile med Taliban under eid al-fitr, der markerer afslutningen på ramadanen.

Islamisk Stat siger i en erklæring, at gruppen stod bag angrebet på det afghanske ministerium mandag, men sikkerhedsstyrker mener, at det er mere sandsynligt, at det var Haqqani-netværket, som er tilknyttet Taliban.

Både Taliban og Islamisk Stat truer sikkerheden i Afghanistan, hvor der jævnligt rapporteres om angreb.

Særligt den afghanske hovedstad, Kabul, er ofte mål for angreb og selvmordsbomber.