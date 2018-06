Kim Jong-un-imitator afhørt efter ankomst til Singapore

Singapore er på dupperne før topmødet mellem USA’s præsident, Donald Trump, og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, som skal finde sted d. 12. juni.

Fredag blev Howard X, ifølge ham selv, tilbageholdt i Singapore Changi Airport og afhørt i to timer. Det skriver nyhedsburauet AP.

Howard X fra Hong Kong er kendt for at imitere og ligne den nordkoreanske diktator. Han er i Singapore for at gøre reklame for et indkøbscenter og en mindre fiskerestaurant.

Ifølge Howard X selv fik han besked på at holde sig fra øen Sentosa og Shanri-La Hotel. Mødet mellem de to ledere skal foregå på Capella Hotel på Sentosa tirsdag, og det er forventet, at Trump vil indlogere sig på Shanri-La Hotel.

Politiet i Singapore var særligt interesseret i, om han havde deltaget i nogle pro-demokratiske demonstrationer i Hong Kong, hvilken han svarede ja til, men dog kun som trommespillende gademusikant.

Han bedyrede, at han aldrig havde taget del i demonstrationer, som udviklede sig til uroligheder. I Singapore må man kun demonstrere - med politiilladelse - i parken Hong Lim Park.

Politiet i Singapore har ikke kommenteret på Howard X’s historie.

Howard X er bl.a. kendt for at udgive sig for Kim Jong-un under vinter-OL i Sydkorea, der fandt sted tidligere i år

Sammen med Dennis Alan, der er kendt for at imitere Donald Trump, gik de ind på presseområdet. Politiet fjernede dem senere fra området, men ikke før de havde skabt en del opmærksomhed.