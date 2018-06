Kinesisk by opretter særlig bane til fodgængere, som stirrer ned i deres telefoner

Xi'an er kendt for de omtrent 15.000 terrakottasoldater, som er over 2.000 år gamle og befinder sig i Kinas første kejser, Qin Shi Huangs, gravanlæg.

Men det er mere moderne udfordringer, som nu har fået BBC til at omtale byen. For her har man ifølge flere kinesiske medier nu oprettet en særlig bane til fodgængere, der stirrer ned i deres telefoner uden at ænse verden omkring dem.

Kina har forbudt salg af Bibelen på nettet

En grøn stribe med billedet af en mobiltelefon angiver således, at her kan de, der er blinde for omverdenen, færdes. Om de så bemærker det, er en anden sag.

Ifølge mediet Shaanxi Online er den 100 meter lange stribe resultatet af et shoppingcenters krav om at gøre mere for at passe på fodgængerne uden for centeret.

Forklaringen lyder, at biler ofte kører op på fortorvet, hvor mange er mere optagede af deres telefoner end den trafikale sikkerhed.