Efter sexmord på otteårig: Indien vil indføre dødstraf for voldtægt af børn

Indien vil indføre dødstraf for voldtægt af børn under 12 år. Beslutningen kommer efter, at landet har oplevet flere demonstrationer som følge af, at en otteårig muslimsk pige blev bortført, voldtaget og myrdet i et hinduistisk tempel. Det skriver The Guardian.

Sagen skabte vrede verden over, da det kom frem, at hinduistiske, nationalistpartier i Kongressen valgte at støtte gerningsmændende i sagen frem for offeret og hendes familie. Den dræbte pige var muslim og gerningsmændende hinduer.

8-årig pige voldtaget og myrdet: Demonstranter kræver retfærdighed - for gerningsmændene

Sagen om den otteårige pige står ikke alene. I Indien har der den seneste tid været flere sager, der involverede voldtægter af små piger. Vold mod kvinder ses også oftere og oftere i Indien.

I 2012 førte en gruppevoldtægt med døden til følge af en ung kvinde i New Delhi til massedemonstrationer for at få landet til at indføre strengere straf for voldtægt, hvilket skete året efter.

Fem mænd har fået livstid for voldtægt af dansker i Indien

Men trods det er antallet af voldtægter i Indien steget de seneste år.

Det er meningen, at dødstraf for voldtægt af børn skal officielt godkendes i løbet af næste uge. Den højeste straf på nuværende tidspunkt er livstid.

Før dødstraffen officielt træder i kraft, skal den igennem det indiske parlament inden for de næste seks måneder. Loven kan dog stadig håndhæves i løbet af den periode.