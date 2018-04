Kvindelige samaritter beordret væk fra sumoring, mens de ydede førstehjælp

En særlig hændelse har de seneste dage skabt vældig debat i Japan.

Det har medført, at det japanske forbund for sumobrydning onsdag undskyldte, efter at flere kvindelige samaritter tidligere på dagen var blevet bedt om at forlade en sumoring, mens de var i gang med at yde førstehjælp.

Manden, som modtog førstehjælp, var borgmesteren i den japanske by Maizuru, Ryozo Tatami, som var faldet om midt i ringen, mens han holdt tale i forbindelse med en turnering i byen.

Som det ses på videoen nedenunder, valfartede adskillige folk til ringen for at komme borgmesteren til undsætning herunder en række kvindelige samaritter.

Det fik dog dommeren til at beordre kvinderne til øjeblikkeligt at forlade ringen, da kvinder traditionelt aldrig er velkomne i sumoringe.

Og den anvisning valgte kvinderne at imødekomme, selvom de er trænet til at yde hjælp i netop sådanne situationer.

Tidligere har også Japans første kvindelige guvernør, Fusae Ota, forsøgt at få adgang til den hellige ring ved at tilbyde at overdrage præmien til vinderen af en lignende turnering i 2000. Også hun blev nægtet adgang.

Videoen, der viser onsdagens episode, er blevet set mere end 1,2 mio. gange på to dage og bragt på flere japanske tv-stationer.

På de sociale medier har flere kritiseret, at man tilsyneladende vægter traditioner højere end folks liv.

En talsmand for borgmesteren har til CNN oplyst, at Ryozo Tatami blev sendt på hospitalet, hvor det viste sig, at han havde fået et slagtilfælde. Hans tilstand er dog ikke livstruende.

»Vi sætter stor pris på de kvinder, som ydede førstehjælp. Vi ved ikke, hvem de var, men vi vil meget gerne takke dem personligt,« siger talsmanden til nyhedsmediet.

Det japanske forbund for sumobrydning undskyldte i en skriftlig erklæring for dommerens håndtering af episoden.

»Under deres (kvindernes, red.) behandling, annoncerede dommeren flere gange, at de skulle forlade ringen. Det var en upassende reaktion i en livstruende situation,« lyder det bl.a. i erklæringen underskrevet af forbundets formand, der er kendt som "Hakkaku".