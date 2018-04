Filmstjerne skal i fængsel for at dræbe to truede antiloper i 1998

En domstol i Indien har fundet Bollywoodstjernen Salman Khan skyldig i krybskytteri.

I 1998 dræbte han to sjældne antiloper under en filmoptagelse. Krybskytteriet skulle ifølge BBC have foregået i den vestlige del af Rajasthan.

Fire andre skuespillere, der også medvirkede i filmoptagelserne, blev også anklaget for at overtræde loven. De er dog blevet frikendt af retten i Jodhpur.

52-årige Khan kan nu risikere alt imellem et og seks års fængsel.

Han har mulighed for at anke dommen. Khan er en af Bollywoods største stjerner. Han har medvirket i mere end 100 film og har en stor fanskare i mange forskellige sociale lag i det indiske samfund.

Det er dog langt fra første gang, at Khan er på kant med loven. I december 2015 blev han frifundet for at have kørt fra en trafikulykke i 2002 uden at tilkalde hjælp. Ved ulykken døde en hjemløs mand.