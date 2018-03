USA: Maksimalt pres banede vej for Kim Jong-uns besøg i Kina

Flere lande har mandag besluttet at udvise russiske repræsentanter efter giftangreb i England.

Et topmøde mellem EU og Tyrkiet gav ingen resultater. Men Tyrkiet genbekræfter sit ønske om at blive EU-medlem.

Et kontroversielt forløb i EU-Kommissionen gør, at regler genovervejes

Det nyopdagede organ fungerer som støddæmper for vitale kropsvæv og kan give os en bedre forståelse af, hvordan kræftceller spreder sig i kroppen.

Club La Santa, der er kendt for sine sports- og motionsfaciliteter, har nu tjent penge 23 år i træk. Familien bag er milliardærer. Finans

- Vi er ikke naive og tror, at vi nu kan løse alt, siger svensk udenrigsminister efter møde med nordkoreaner.

Kim Jong-un besøger Kina på et tidspunkt, hvor der hersker spænding om topmøde mellem ham og præsident Trump.

Den nordkoreanske leder er angiveligt klar til at efterkomme et internationalt krav om atomnedrustning.

Meget tyder på, at en vigtig gæst, som ifølge flere medier er Kim Jong-un, snart forlader Beijing igen.

Kim har inviteret Xi "på et officielt besøg i Nordkorea på et passende tidspunkt, og invitationen blev accepteret med glæde", rapporterer det nordkoreanske statsmedie KCNA ifølge nyhedsbureauet AFP.

Som den første siddende amerikanske præsident i over seks årtiers kold krig har Donald Trump sagt ja til at mødes med en nordkoreansk leder.

Kim Jong-un har på mødet med Xi Jinping angiveligt sagt, at Nordkorea er klar til at nedruste sit atomprogram.

De to ledere har de seneste uger bekriget hinanden med meldinger om nye toldsatser på importerede varer.

- Denne udvikling er yderligere bevis på, at vores kampagne med maksimalt pres har skabt en passende atmosfære for dialog med Nordkorea, lyder det i en erklæring fra Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I USA betragter man det historiske møde mellem de to statsledere som et resultat af en lang række sanktioner, der er blevet indført mod det isolerede regime.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har de seneste tre dage været på besøg i Kina for blandt andet at mødes med præsident Xi Jinping.

Det nyopdagede organ fungerer som støddæmper for vitale kropsvæv og kan give os en bedre forståelse af, hvordan kræftceller spreder sig i kroppen.

Fællesskab og individuel frihed er nogle af nøgleordene, når nichebureau arrangerer ferier for enlige rejsende. Her er fokus på oplevelser og ikke på dating.

Ørepropperne i høretelefonen er ikke renere, end ens ører er. Og det er faktisk et overraskende stort problem for holdbarheden.

Fritidshuse i dag danner mere end nogensinde rammen om afslappede stunder med familien. Vi vil gerne tæt på naturen uden at gå på kompromis med komfort, hygge og personlighed.

Fællesskab og individuel frihed er nogle af nøgleordene, når nichebureau arrangerer ferier for enlige rejsende. Her er fokus på oplevelser og ikke på dating.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her