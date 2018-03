To selvmordsbombere i Herat fik ikke adgang til moské

To personer med selvmordsbomber angreb søndag en shiamuslimsk moské i byen Herat i det vestlige Afghanistan og dræbte mindst en og sårede otte andre, oplyser det afghanske politi.

Islamisk stat hævder i en erklæring at stå bag angrebet, som kommer efter et andet angreb i Kabul i sidste uge, som gruppen også hævder at stå bag.

I Kabul blev omkring 30 mennesker dræbt ved en shiamuslimsk moské under fejring af nytår.

En talsmand for politiet i Herat Aminullah Amin siger, at de to selvmordsbombere søndag forsøgte at trænge ind i moskéen, da sikkerhedsvagter åbnede ild mod dem.

Bilbombe rystede afghansk by i Helmand og sårede mange

Den ene af selvmordsbomberne blev dræbt, mens den anden fik udløst sit selvmordsbælte.

Herat er en af de mest velhavende byer i Afghanistan, men den er blevet rystet af voldelige angreb, men langt fra i samme omfang som hovedstaden Kabul.

En selvmordsbombe dræbte tidligere i denne uge mindst 33 mennesker og sårede 65 andre i Kabul.

FN siger, at op mod 2300 civile blev dræbt eller såret af selvmordsbomber eller andre angreb i Afghanistan i 2017. Det er flere end nogensinde før i den afghanske konflikt.

USA's præsident, Donald Trump, har gjort det klart, at han ønsker en mere målrettet handling mod Taliban efter flere blodige massakrer - blandt andet en bilbombe gemt i en ambulance i Kabul, som sidst i januar dræbte over 100 og sårede omkring 235.