Mindst 26 er dræbt af selvmordsbombe ved nytår i Kabul

Mindst 26 mennesker er dræbt, og 18 er såret ved en eksplosion i Afghanistans hovedstad, Kabul, onsdag.

Det oplyser en talsmand for Afghanistans viceindenrigsminister.

En selvmordsbombemand udløste en sprængladning tæt ved en shiamuslimsk helligdom i den vestlige del af Kabul.

Ministeriets talsmand tilføjer over for nyhedsbureauet dpa, at antallet af dødsofre kan stige.

Bombemanden forsøgte at nå frem til den shiitiske Sakhi-helligdom.

- Han detonerede sin bombe på Kabul University Road lige foran Ali Abad-hospitalet blandt de civile, der var på vej til helligdommen, siger talsmanden.

Bombeangrebet kommer samtidig med, at afghanerne fejrer det persiske nytår, Nawruz.

Under nytåret, der fejres i en lang række lande i Centralasien, samles mange shiamuslimer ved helligdommene.

Meget konservative islamister betragter nytåret som en uislamisk begivenhed.

Der er ikke umiddelbart nogen, der har taget skylden for onsdagens selvmordsangreb i Kabul.

I Afghanistan har en gren af den militante gruppe Islamisk Stat flere gange rettet angreb mod shiamuslimer. Den ekstremistiske sunnimuslimske gruppe betragter shiamuslimer som frafaldne, som det er legitimt at dræbe.