Fanget i 35 timer: Fireårig dreng faldt ned i dyb brønd

En fireårig dreng var i weekenden ude at lege, da han af uvisse årsager faldt ned i en dyb brønd og således blev fanget 12 meter under jorden.

Det skriver India Today.

Drengens forældre havde travlt med at arbejde på familiens gård, der ligger nær den indiske by Dewas.

Da det gik op for dem, at deres søn var faldet ned i den i alt 45 meter dybe brønd, slog de alarm, og en redningsaktion blev iværksat.

Hele 60 redningsfolk ankom efter kort tid til stedet. Men det skulle vise sig at blive en besværlig opgave at få drengen op igen.

I første omgang forsøgte man at bore et hul ved siden af brønden for derefter at skaffe sig adgang til drengen via en tunnel.

Dén plan blev dog hurtigt droppet, da man via et kamera, som var sendt ned til drengen, kunne se, at hans tilstand blev forværret, idet han manglede ilt. Tiden var knap.

Det lykkedes redningsmandskabet at forsyne den fireårige med ilt samt væske gennem et rør.

Herefter iværksatte man plan b, som gik ud på at fire et reb ned, som drengen fik besked på at binde rundt om armen, så han kunne blive trukket op.

Efter 35 timer i brønden, fik den fireårige dreng søndag aften fast grund under jorden igen. Han er siden blevet tilset på et hospital, men slap ifølge India Today uden mén.