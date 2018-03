Japans regeringschef er svækket af korruptionsskandale

Japans premierminister, Shinzo Abe, og hans nære allierede, finansminister Taro Aso, står over for stigende kritik, hvor de beskyldes for at dække over en skandale med kammerateri eller nepotisme.

Kopier af dokumenter, som Reuters har haft adgang til, viser, at dokumenter med referencer til Abe og hans hustru, Akie, er blevet ændret eller manipuleret.

Det japanske finansministerium har erkendt, at der er blevet manipuleret med dokumentet, hvorved Abes politiske fremtid kan være truet.

Abe skyndte sig mandag at undskylde på vegne af ministeriets embedsmænd, men han nævnte ikke sin hustru eller hendes formodede rolle i sagen.

De manipulerede dokumenter handler om et salg af en statslig ejet grund i Osaka til den ultrakonservative skole Moritomo Gakuen for en syvendedel af grundens værdi.

Sagen er blevet yderligere kompliceret af, at førstedamen er involveret, fordi hun støtter skolens ultranationalistiske linje.

Skolens leder, Yasunori Kagoike, siger, at han har personlige relationer til premierministeren og førstedamen.

Abe, som har været premierminister i over fem år, afviser, at han eller hans kone har ydet tjenester for den omstridte skoleleder.

Abe siger, at han vil træde tilbage, hvis det modsatte bliver bevist.

En undersøgelse af det urene spil i ministeriet har vist, at der også har været kontakt mellem Akie Abe og adskillige konservative parlamentsmedlemmer om skoleplanen. Det er usikkert om dette har være i strid med lovgivningen.

Dokumenter fra sagen er blevet ændret, inden de blev fremlagt for parlamentarikere.

Skandalen begyndte for et år siden og har ulmet videre, selv om den blev trængt lidt i baggrunden, da Abe i juli vandt en klar valgsejr. I de seneste uger er den blevet forsidestof igen.

Finansminister Taro Aso sige, at efterforskninger har vist, at 14 dokumenter er blev ændret sidste forår - efter instrukser fra finansministeriet.

Men Abes forhåbninger om endnu en regeringsperiode i spidsen for Japans Liberale Demokratiske Parti (LDP) er nu blevet noget svækket.

- Dette kan svække tilliden til hele regeringen. Jeg føler ansvaret som leder af administrationen. Jeg undskylder til alle, siger han.