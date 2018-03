Vejen er banet for, at Xi Jinping kan blive den nye Mao

Kinas Folkekongres har netop godkendt en forfatningsændring, som fjerner begrænsningen for, hvor længe en præsident kan sidde på magten.

Dermed kan den nuværende præsident, 64-årige Xi Jinping, blive siddende resten af sit liv.

Det skriver BBC.

Kun to ud af de 2.964 delegerede stemte imod ændringen, mens tre stemte blankt.

I 1982, efter Kulturrevolutionen og Mao Zedongs død, vedtog man en ny forfatning, hvori der stod, at præsidenten og vicepræsidenten ikke må sidde længere end to perioder ad gangen.

En af årsagerne var, at man med Mao Zedong havde set faren i at koncentrere magten hos én leder, der kunne forblive på posten til sin død.

Men nu kan det samme altså blive muligt for Xi Jinping, hvis sidste periode ellers udløb i 2023.

Allerede ved partikongressen i oktober sidste år blev det bemærket, at der ikke blev udpeget nogen oplagte arvtagere for Xi til Politbureauets stående komité, der udgør kommunistpartiets ledelse. Derudover blev det gjort muligt for Xi Jinping at blive siddende som generalsekretær for partiet.

Samtidig har præsidenten fået sit navn og ideologiske program ind i forfatningen. Og det er første gang for en nulevende præsident siden Mao Zedong.