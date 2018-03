Sydkoreanere spiser middag hos Kim Jong-un i Pyongyang

En højtstående sydkoreansk regeringsdelegation er ankommet til Nordkorea for første gang i ti år.

Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, har arrangeret velkomstmiddag for delegationen, som tirsdag skal holde flere møder med repræsentanter for regimet i Pyongyang.

- Delegationen ankom til lufthavnen Sunan i Pyongyang mandag eftermiddag, oplyser en talsmand for Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, i Sydkorea.

- De vil mødes med Kom Jong-un ved en middag og et møde, siger den sydkoreanske talsmand.

- Middagen med Kim som vært er et af de første punkter på delegationens program, skriver nyhedsbureauet Yonhap.

Når delegationen sent tirsdag vender tilbage til Seoul i Sydkorea, skal den udarbejde en rapport, som vil blive overrakt til de amerikanske myndigheder, oplyser sydkoreanske medier uden at give detaljer.

Besøget bliver også omtalt i nordkoreanske medier.

Blandt deltagerne i den sydkoreanske delegation er Chung Eui-yong, en national sikkerhedsrådgiver, og Suh Hoon, Sydkoreas efterretningschef.

Besøget er kommet i stand som følge af en invitation fra Nordkoreas leder.

Parterne skal blandt andet diskutere betingelser for forhandlinger mellem Nordkorea og USA om at fjerne atomvåben fra den koreanske halvø.

Delegationen blev ønsket velkommen af Ri Son-gwon, som leder et statslig organ i det lukkede land med ansvar for sager, som angår begge lande. Ri var involveret i det forarbejde, som banede vejen for Nordkoreas deltagelse i vinter-OL i Pyeongchang i forrige måned.

Siden årsskiftet har der været flere tegn på opblødning i det ellers anstrengte forhold mellem de to koreanske naboer.

Nordkorea har indtil nu insisteret på, at det ikke må stilles betingelser forud for drøftelser om fred. Men amerikanerne har krævet, at Nordkorea må tage konkrete skridt for at udvise vilje til en skrinlæggelse af atomvåben, før samtaler kan komme på tale.