Nordkorea advarer USA mod at holde planlagt militærøvelse med Sydkorea

Ifølge en sikkerhedsrådgiver for den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, planlægger USA at afholde militære øvelser i samarbejde med Sydkorea i starten af april.

Planerne falder ikke i god jord hos Nordkorea, der advarer om, at de vil »imødegå« øvelserne, hvis de bliver ført ud i livet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Nordkorea er klar til at tale med USA

»Hvis USA ender med at afholde fælles militærøvelser, samtidig med at de opretholder deres sanktioner mod DPRK (Democratic People's Republic of Korea, red.), så vil DPRK imødegå USA med deres egne metoder, og USA vil blive holdt ansvarlig for de efterfølgende konsekvenser,« skriver Nordkoreas officielle nyhedsmedie KCNA i en kommentar.

Den 23. februar varslede Donald Trump de hidtil hårdeste sanktioner mod Nordkorea for at presse regimet til opgive dets atomprogrammer.

Og selvom Nordkorea harcelerede over de nye sanktioner, udtalte styret i forbindelse med vinter-OL, at det var klar til at indgå i en dialog med USA.

USA: Nordkorea aflyste møde med Mike Pence i sidste øjeblik

Men Nordkorea slår nu fast, at en dialog med fokus på at fredsmægling ikke er særlig sandsynlig, hvis USA vælger at gennemføre militærøvelserne i april.

»Om der bliver fred på den koreanske halvø, som både vores nation og resten af verden ønsker, eller om situationen udvikler sig i retning af konfrontation, som ingen ønsker sig, afhænger fuldstændig af USA's attitude,« udtaler en talsmand for Nordkoreas udenrigsminister til KCNA.

Det netop afsluttede vinter-OL medførte ellers et momentum for fredsmæglingen mellem Nord- og Sydkorea, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, endte med at invitere den sydkoreanske præsident på besøg i nord.

Skeptisk Sydkorea gør klar til nærkontakt med Nordkorea

USA er dog noget mere forbeholden i dets retorik over for det norkoreanske regime, og Donald Trump har bl.a. udtalt, at en mulig dialog med Kim Jong-un først og fremmest har til formål at stoppe landets atomprogrammer.