Femstjernerne står til at blive Italiens største parti og har især godt fat i de fattige i Syditalien.

Det er ikke usandsynligt, at Putin har de våben, som han praler med, siger eksperter.

Det er nemt at tro, at den anmelderroste forfatter Kim Leine er beriget med dobbelt så mange liv som en kat.

Overvågnings- eller sikkerhedskameraer er for længst blevet tilgængelige for alle, der vil holde øje med, hvad der sker i og omkring deres hjem eller virksomhed.

Når Spotify om lidt lander på børsen i New York, bliver de to stiftere bag, Daniel Ek og Martin Lorentzon, forgyldt i milliardklassen. Finans

To dræbte på universitet i Michigan er ikke studerende. Skyderi kan være udløst af et husspektakel.

Situationen i Ghouta ved Damaskus er desperat. Der er brug for handling, siger direktør i Læger uden Grænser.

For en nævefuld petrodollars:

- Narkotikaproblemer begyndte efter Sovjetunionens opløsning, har medlemmer af Statens Kommission for Bekæmpelse af Narkotika tidligere sagt.

Landets største narkotikaproblem er heroin fra Afghanistan. Flere smuglerruter går gennem Aserbajdsjan. Landet har længe også været transitsted for amerikanske soldater og forsyninger til Afghanistan.

Nødhjælpsgrupper siger, at Aserbajdsjans regering klart undervurderer antallet af narkomaner i landet og ikke har sat tilstrækkeligt med ressourcer af til at behandle dem.

Brandfolk og redningsarbejdere har slukket branden og forsøger at klarlægge årsagerne til den.

Mindst 30 mennesker er omkommet i en brand i et behandlingscenter for narkomaner i Baku, hovedstaden i Aserbajdsjan. Det skriver det lokale nyhedsbureau APA.

Cirka 180 millioner år efter Big Bang tændte stjernerne lyset i universet. Nu er det lykkedes at måle deres ændring af baggrundsstrålingen.

Mercedes-Benz CLS er en stor og elegant chefbil med fantastisk harmonisk teknik af høj karat og ikke mindst et design i supermodelklassen.

