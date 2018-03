Nu slipper sydkoreanerne for »umenneskelig« arbejdsuge - men kan stadig arbejde op til 52 timer

Det er ikke, fordi sydkoreanerne nu får mulighed for at dandere den hele ugen, selvom deres arbejdsuge er blevet skåret ned med 16 timer.

Arbejdstiderne i landet er flere gange blevet kaldt »umenneskelige«, og nu har præsident Moon Jae-in samt et overvældende flertal af landets folkevalgte valgt at gøre noget ved det.

Det skriver The Guardian.

Derfor vil den maksimale arbejdsuge blive skåret ned fra 68 timer til 52 timer.

Loven træder i kraft fra juli og vil i første omgang omfatte større firmaer, inden det bliver implementeret i resten af landet.

Blandt argumenterne for den nye lov har været at forbedre sydkoreanernes livskvalitet, at sikre flere et arbejde, samt at øge fødselsraten i landet, der nåede et rekordlavt niveau i 2017.

Derudover har blandt andet familie- og ligestillingsminister Chung Hyun-back kaldt arbejdsugen »umenneskelig lang«.

Sydkorea er - udover Mexico - det OECD-land, der har den længste arbejdsuge.

I gennemsnit arbejder indbyggere i Sydkorea omkring 400 timer mere end indbyggere i flere europæiske lande, heriblandt Danmark, om året.