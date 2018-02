EU gør klar til at indføre nye sanktioner mod Myanmar og stramme en våbenembargo, der allerede er i kraft.

Det er meldingen i en udtalelse mandag fra EU's udenrigsministermøde i Bruxelles.

EU's ministerråd fordømmer samtidig overgrebene på Myanmars rohingyaer, der er et muslimsk mindretal.

- Rådet fordømmer de fortsatte udbredte, systematiske og alvorlige krænkelser af menneskerettigheder begået af Myanmars militær og sikkerhedsstyrker, herunder voldtægter og drab, hedder det i udtalelsen.

Med sine nye sanktioner går EU's udenrigsministre efter at ramme militære topfolk med ansvar for overgrebene i delstaten Rakhine.

EU's udenrigschef, Federica Mogherini, skal hurtigst muligt komme med forslag til målrettede sanktioner, hedder det.

Hun skal også gøre klar til at forlænge og udvide den våbenembargo, som EU allerede har på plads mod Myanmar.

Embargoen omfatter våben og udstyr, der kan bruges til intern undertrykkelse.

Myanmars militær begyndte at slå ned på rohingyaerne i august sidste år.

Det skete, efter at en muslimsk oprørsgruppe havde angrebet politi og militær i den urolige delstat og dræbt mindst 12 soldater.

Siden er næsten 700.000 rohingyaer flygtet til Bangladesh.

Det er sket efter militære operationer, som ifølge FN's særlige udsending, Yanghee Lee, bærer "folkemordets kendetegn".

Frankrigs FN-ambassadør, Francois Delattre, sagde tidligere på måneden, at overgrebene kan være "en forbrydelse mod menneskeheden".

Myanmars leder, Aung San Suu Kyi, modtog i 1991 Nobels fredspris for sin demokratiske modstand mod Myanmars daværende militærstyre.

Hendes stjerne er falmet verden over, siden landets militær begyndte at slå ned på rohingyaerne.

Aung San Suu Kyi har sagt, at den voldsomme kritik af Myanmars behandling af rohingyaerne næres at "et isbjerg af misinformation".

EU fordømmer i sin udtalelse mandag også angreb udført af oprørsgrupper i Myanmar.