Filippinsk politi jagter 12 indsatte på flugt fra fængsel

12 indsatte er på flugt fra et fængsel på øen Jolo i det sydlige Filippinerne.

Det oplyser filippinsk politi søndag.

De 12 fanger var blandt 29 indsatte, der stak af fra fængslet inde på en politistation på Jolo, der er en højborg for militante islamister. De resterende 17 blev fanget igen samme dag.

Jolo er base for den militante gruppe Abu Sayyaf, der har svoret troskab til Islamisk Stat.

Abu Sayyaf har gennem årene taget adskillige vestlige og lokale gidsler. Flere gidsler er blevet halshugget, hvis gruppens krav om løsepenge ikke er blevet opfyldt.

Myndighederne oplyser, at de er ved at undersøge, hvorvidt de 12 fanger har forbindelse til de militante.

- En vagt tog en pause og gik på toilettet. Da han forlod sin plads, fandt de indsatte en måde at undslippe. De åbnede fængselscellen og flygtede, siger talsmanden for det regionale politi, politiinspektør Jemar delos Santos.

- Vi øger sikkerheden på øen og sikrer havnene, så de ikke kan forlade Jolo, tilføjer han.

Det pågældende fængsel har plads til cirka 50 indsatte og ligger nær en havn.

Politiet har udskiftet samtlige fængselsvagter, mens hændelsen bliver efterforsket.

I Filippinerne sker det ofte, at indsatte flygter fra fængsler, der normalt er overfyldte, dårligt vedligeholdte og utilstrækkeligt bevogtet.

I landets største fangeflugt flygtede flere end 150 indsatte fra et fængsel i det sydlige Filippinerne i januar sidste år. Det skete, da omkring 100 bevæbnede mænd stormede anlægget.

I juli sidste år blev tre indsatte dræbt, da 14 fanger flygtede fra et fængsel på Jolo.

Hundredvis af jihadister med tilknytning til Abu Sayyaf indtog den sydlige by Marawi i maj sidste år.

Tusindvis af soldater blev sat ind for at generobre byen, men fem måneder skulle der gå, før forsvarsminister Delfin Lorenzana kunne erklære kampen mod Abu Sayyaf i Marawi for slut.

Det frygtes, at Abu Sayyaf og andre islamistiske grupper forsøger at tage kontrollen over det sydlige Filippinerne og danne et kalifat.