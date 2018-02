Taliban opfordrer amerikanerne til at slutte fred

Efter endnu en måned med drab på flere hundrede civile mennesker synes situationen i Afghanistan yderligere forværret.

Men i et åbent brev opfordrer Taliban nu "det amerikanske folk og alle fredselskende kongresmedlemmer" til at lægge pres på den amerikanske præsident Donald Trump, så nye fredsforhandlinger kan begynde.

Blodige angreb får Trump til at lægge Taliban helt på is

Fredsforhandlingerne kan dog for mange virke som lidt af en gordisk knude.

Donald Trump insisterer på ikke at indgå i dialog med den islamistiske bevægelse, og Taliban vil først begynde fredsforhandlingerne med den afghanske regering, så snart de udenlandske tropper har trukket sig ud af landet.

»Hvis en politik med magtanvendelse fortsætter i endnu hundrede år... Så vil resultatet være det samme, som du har set i de sidste seks måneder siden indledningen af Trumps nye strategi,« står det i brevet.

I brevet forsøger den islamistiske bevægelse at overbevise amerikanerne om, at krigen umuligt kan vindes med henvisning til, at mange af landets skatteindtægter ryger direkte i lommerne på tyve og mordere.

Helt retorisk skriver Taliban videre, at amerikanerne ligeså godt kan ændre strategi og slutte fred.

Og Taliban gør alvor af deres forsøg på at nå frem til en fredelig løsning.

Mandag inviterede bevægelsen således den amerikanske senator Rand Paul til en samtale i Qatar. Invitationen kommer efter, at Rand Paul har været ude at sige, at de 45 mia. dollars i omkostninger, der er forbundet med den amerikanske tilstedeværelse i Afghanistan, er "penge ud af vinduet".

Ifølge Thomas Ruttigof fra tænketanken Afghan Analyst Network kommer mandagens invitation til at have større betydning for den førte amerikanske udenrigspolitik end det åbne brev.