FN-ambassadør antyder forbrydelse mod menneskeheden i Myanmar

Vicepræsident Cyril Ramaphosa står til at tage over efter præsident Jacob Zuma, som natten til tirsdag blev fyret af sit eget parti, ANC.

Flykatastrofe ved Moskva kommer ubelejligt for præsident Vladimir Putin, som søger genvalg om en måned.

Amerikanske bilister skal måske betale for en plan om at reparere USA’s nedslidte veje, broer og lufthavne.

Udenrigsminister Halbe Zijlstra har trukket sig i Holland. Han havde løjet om et møde for 12 år siden.

Ny direktør i energikoncernen Ewii vil sælge tabsgivende ventureinvesteringer og lukke ned for milliondyre sponsorater. Finans

Efter en ubehagelig oplevelse med en mand er en ung østjysk kvinde færdig med sugardating. Hun er chokeret over mænds nydelse ved at dominere en kvinde og se hendes smerte.

Efter sex med over 100 mænd trækker sugarbabe stikket:

Hvad der foregår i Myanmar er en skændsel – også under en nobelpristager

Og rohingyaer siger, at soldaterne valgte ti tilfældige mænd blandt hundredvis af mænd, kvinder og børn, som havde søgte tilflugt på en nærliggende strand.

Buddhistiske landsbyboere siger, at der ikke har været noget angreb udført af en gruppe bestående af "200 terrorister".

Militæret sagde 10. januar, at ti mænd fra rohingya-mindretallet, som tilhørte en gruppe på 200 "terrorister", havde angrebet sikkerhedsstyrkerne.

Talsmand Zaw Htay sagde, at "der vil blive taget retlige skridt" mod syv soldater og tre medlemmer af landets politistyrke. Også seks landsbyboere vil blive retsforfulgt som led i en af hærens undersøgelser.

Det kom mandag frem, at myndighederne i Myanmar vil retsforfølge ti medlemmer af landets sikkerhedsstyrker.

Han appellerer desuden til, at to tilbageholdte journalister fra nyhedsbureauet Reuters løslades.

En aktuel massakre mod rohingyaerne, et muslimsk mindretal i Myanmar, kan være "en forbrydelse mod menneskeheden", siger Frankrigs FN-ambassadør, Francois Delattre, i FN's Sikkerhedsråd.

En aktuel massakre mod rohingyaerne, et muslimsk mindretal i Myanmar, kan være "en forbrydelse mod menneskeheden", siger Frankrigs FN-ambassadør, Francois Delattre, i FN's Sikkerhedsråd. Foto: Ritzau Scanpix

