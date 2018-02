Asiatisk avis har vakt vrede med kontroversiel guide: »Sådan spotter du en homoseksuel«

Det er relativt nemt at få øje på en homoseksuel mand, ifølge den malaysiske avis Sinar Harian.

For de er »ofte glade for skæg, går meget i fitness-centre - typisk for at kigge på andre mænd - og klæder sig i designertøj«.

Lesbiske kvinder er derimod kendetegnet ved, at de »godt kan lide at kramme, holde andre kvinder i hånden og bagatellisere mænd«.

Såvel avisens guide som stereotypiseringen af homoseksuelle har fået flere LGBT-aktivister og debatører til at reagere og lange ud efter Sinar Harian - heriblandt Arwind Kumar, der er en af landets mest populære debatører på de sociale medier, der frygter, at guiden kan ende med »at koste liv«.

»Hvis man virkelig vil hjælpe samfundet, kan man hjælpe folk med at spotte mordere, kidnappere og pædofile - folk, der rent faktisk ødelægger andres liv. Hvordan skulle en homoseksuel kunne ødelægge en andens liv?« spørger Arwind Kumar ifølge The Guardian.

I Malaysia er det ulovligt at have seksuelt samvær med en person af ens eget køn, ligesom flere homoseksuelle er blevet udsat for voldsomme overfald.

En 18-årig studerende ved navn T. Nhaveen blev banket og brændt, til han døde, fordi han blev beskyldt for at være homoseksuel, ligesom en 27-årig transkønnet kvinde ved navn Sameera Krishnan er blevet angrebet med en kniv og skudt tre gange.

Samtidig har myndighederne blandt andet lavet oplysningskampagner til unge om »kønsforvirring«, der ifølge dem blandt andet dækker over homoseksuelle, transkønnede og transvestitter.