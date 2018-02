Turister blev anholdt for »pornografiske« billeder i Cambodja - nu er syv blevet udvist af landet

De har fået besked på at forlade landet og aldrig vende retur.

Syv turister fra Storbritannien, New Zealand og Canada er blevet udvist af Cambodja for deres forbindelse til en sag, der involverer »pornografiske billeder«, ifølge myndighederne i det asiatiske land.

Fem britiske mænd arresteret for »pornografiske« billeder i Cambodia: Nu forsøger advokat at få dem hjemsendt

I alt ti turister blev anholdt i januar for at have optrådt på »pornografiske« billeder til en fest nær det historiske Angkor Wat-tempel i Cambodia.

Forseelsen kan give en fængselsstraf i op til 12 måneder.

Mens syv af dem har fået indløst kautionen og nu er hastet ud af landet, kan de tre øvrige turister fra Storbritannien, Norge og Holland se frem til en retssag for at have stået bag festen.

Det skriver BBC.

En officiel talsmand fra det lokale cambodianske politi har tidligere forklaret, at »pornografisk dans« i det offentlige rum er ulovligt og ligger til grund for arrestationerne.

Politiet har offentliggjort billeder af turisterne, der var påklædte, mens de »imiterede seksuelle positioner.«

De anholdte, der alle er unge mennesker, har erklæret sig uskyldige.

De seneste år har Cambodia slået hårdt ned på turister, der har taget »afslørende« billeder af sig selv på og nær »hellige steder«. Det har for eksempel forbudt at være iført »udfordrende tøj« ved Angkor Wat-templet siden 2016.