Filippinske soldater har dræbt fem militante i redningsaktion

Fem formodede islamistiske militante er søndag blevet dræbt i sammenstød med regeringssoldater i det sydlige Filippinerne.

Det oplyser militæret mandag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Syv soldater blev såret i skudvekslingen i byen Panamao på øen Jojo, der ligger cirka 1000 kilometer syd for Manila.

Det fortæller brigadegeneral Cirilito Sobejana, som er den øverstbefalende for militærets antiterrorenhed.

Soldaterne var blevet sendt ud for at redde gidsler, som menes at blive holdt til fange i området af medlemmer af den militante gruppe Abu Sayyaf, der har svoret troskab til Islamisk Stat.

- Ved ankomsten til området blev vores soldater beskudt af fjenden, hvilket resulterede i en skudveksling, siger brigadegeneral Cirilito Sobejana.

- Vores soldater var meget forsigtige, fordi de troede, at Abu Sayyaf havde taget gidsler med, tilføjer han.

De militante menes at holde omkring 12 udenlandske og filippinske gidsler fanget på øen Jolo og i den nærliggende provins Basilan.

Det står ikke umiddelbart klart, hvor mange gidsler der var til stede under skudvekslingen.

Abu Sayyaf er en af de mest berygtede og voldelige militante grupper i Filippinerne.

Gruppen har gennem årene taget adskillige vestlige og lokale gidsler. Flere gidsler er blevet halshugget, hvis gruppens krav om løsepenge ikke er blevet opfyldt.