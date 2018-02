Kina anklager omstridt svensker for at ville sælge nationale hemmeligheder til udlandet

Han har tilsyneladende selv indrømmet det, men den »indrømmelse« giver menneskerettighedsaktivister og Sverige ikke meget for.

Den 53-årige svenske forlægger Gui Minhai mødte fredag en gruppe håndplukkede kinesiske journalister til et interview i byen Ningbo, hvor han i øjeblikket sidder tilbageholdt af de kinesiske myndigheder.

Det var første gang, at Minhai fik anledning til at udtale sig, efter han den 20. januar blev fanget på et tog på vej til Beijing i selskab med to diplomater fra det svenske konsulat i Shanghai.

Inden da havde han opholdt sig i Ningbo, hvor han ifølge rapporter har levet under overvågning, siden han i 2015 på mystisk vis forsvandt under en ferie i Thailand.

På det tidspunkt var han allerede kendt, da han fra sit forlag i Hongkong har udgivet kritiske bøger om personer i den kinesiske magtelite.

Ifølge kinesiske medier er Gui Minhai denne gang blevet tilbageholdt, fordi han er mistænkt for at »være involveret i aktiviteter, der har sat den nationale sikkerhed på spil, blandt andet ved at tilbyde nationale hemmeligheder og efterretninger til udenlandske grupper«.

Da han blev anholdt, var han ifølge medierne i besiddelse af »adskillige dokumenter med nationale hemmeligheder«, og det er dét, Gui Minhai tilsyneladende har indrømmet:

»Jeg faldt for fristelsen,« udtalte Gui Minhai til aviserne Xinhua og Global Times, der begge er kendt for at agere talerør for det kinesiske styre, skriver The Guardian.

Ifølge kritikere er Gui Minhai blevet tvunget til at komme med sin indrømmelse, der derfor ikke bliver set som valid.

Én af dem er Minhais datter, Angela.

»Han har været i isolation i to år. Så hvem skulle have fortalt ham disse hemmeligheder?« har hun udtalt.

Derudover har forklaringen lydt, at forlæggeren var på vej til den svenske ambassade for at blive undersøgt af en læge for nervesygdommen ALS.

EU's Kina-ambassadør, Hans Dietmar Schweisgut, har opfordret Kina til at frigive Gui Minhai:

»Vi forventer, at de kinesiske myndigheder øjeblikkeligt frigiver Gui Minhai og giver ham mulighed for at blive genforenet med sin familie, samt at få støtte fra konsulatet og medicinsk behandling i overensstemmelse med hans rettigheder, fordi han er svensk statsborger og dermed også EU-borger.«