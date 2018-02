Buschauffør anholdt efter dødsulykke i Hongkong

Mindst 18 er dræbt, og 54 er kvæstet, efter at en dobbeltdækkerbus er væltet lørdag aften lokal tid i Hongkong. Chaufføren er blevet anholdt for hensynsløs kørsel.

Det oplyser kinesisk politi.

Det er 15 mænd og tre kvinder, der har mistet livet i ulykken. Bussen er tilsyneladende væltet, og på grund af farten er den gledet hen ad vejen, indtil den ramte ind i en gadelygte.

Billeder af bussen viser, at den ligger i rabatten, og dele af taget er ødelagt, så der er hul ind til øverste dæk.

Ifølge lokale myndigheder er ti personer i kritisk tilstand, mens yderligere 44 er indlagt på hospitalet. Myndighederne har ikke kunnet oplyst, hvorvidt der stadig er passagerer fanget inde i bussen.

Tidligere var der meldinger fra kinesisk politi om 19 døde, men det tal er efterfølgende blevet nedjusteret.

Buschaufføren er blevet anholdt for blandt andet at have påført andre skade som følge af hensynsløs kørsel.

Der er ikke meldt noget offentligt ud om, hvad den hensynsløse kørsel dækker over, men nogle af passagererne har ifølge lokale medier oplyst, at chaufføren kørte for hurtigt inden ulykken.

- Det virkede til at være meget hurtigere, end når jeg normalt kører i bus. Det føltes, som om hjulet gled, og bussen drejede. Det var virkelig kaotisk. Folk faldt oven på hinanden og blev kastet fra side til side, siger en mandlig passager til den kinesiske avis South China Morning Post.

Flere passagerer klagede til chaufføren over, at han var ti minutter forsinket, hvorefter han satte farten op, skriver avisen.

Bussen var på vej fra Sha Tin-distriktet til Tai Po, da den væltede på Tai Po Road.

Det vides ikke, hvor mange der var med bussen.