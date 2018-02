Bangladeshisk politiker har fået fem års fængsel for korruption

En domstol i Bangladesh har idømt oppositionslederen Khaleda Zia fem års fængsel for anklager om korruption.

Det rapporterer en AFP-korrespondent, der var til stede i det fyldte retslokale, da dommen blev afsagt.

Ifølge anklagerne er Zia skyldig i at have stjålet omkring 1,5 million kroner fra en fond, der skulle gå til et børnehjem.

Anklager som Zia har afvist. Hun mener, at anklagerne er politisk motiveret.

Foruden den fem år lange fængselsstraf til Zia, er hendes søn og fire personer, der har hjulpet Zia, idømt ti års fængsel hver.

Op til domsafsigelsen har der været voldelige sammenstød mellem sikkerhedsstyrker og støtter af oppositionen i hovedstaden Dhaka.

Ifølge tv-stationen Somoy er mindst fire politibetjente såret, og to motorcykler er sat i brand.

Bangladeshisk politi har brugt tåregas til at opløse de mange tusind demonstranter, der har fyldt gader og stræder.

Inden domsafsigelsen havde politiet udstedt et forbud mod forsamlinger i gaderne, men det afholdt ikke demonstranter fra at troppe op.

Den dømte oppositionsleder, der tidligere har været landets leder, og den nuværende premierminister, Sheikh Hasina, er bitre rivaler. Begge har domineret politik i Bangladesh i mere end to årtier.

De fornyede politiske spændinger har kastet Bangladesh ud i en destabiliserende periode og præget landets økonomi.

Med dommen er Zia forhindret i at stille op til det næste valg i landet, der er planlagt i december.

Ifølge hendes oppositionsparti er mere end 3.500 støtter af oppositionen blevet fængslet i løbet af de sidste dage.