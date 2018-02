Video: Mindst fire dræbt, hundredvis savnes efter nyt jordskælv i Taiwan

Taiwan ligger i et jordskælvsbælte, der kaldes "Pacific Ring of Fire", en linje der går ned gennem Stillehavet. Det er blot to år siden, at landet blev ramt af et voldsomt jordskælv, der kostede mere end 115 mennesker livet.

219 personer kvæstet under jordskælv i Taiwan

I weekenden blev Taiwan ramt af et skælv, og tirsdag skete det så igen. Denne gang nord for øen, hvor skælvet blev målt til 6,4 på Richterskalaen.

Bygninger og broer er kollapset i Hualien-regionen, der er hårdest ramt af jordskælvet. Fire personer meldes omkommet og hundredvis savnes fortsat. Myndighederne leder efter overlevende i murbrokkerne af de mange sammenstyrtede bygninger.

En af bygningerne, den der ses i videoen herover, står stadig omend med et faretruende tilt. Her frygter man, at beboelsesejendommen kan styrte sammen når som helst. Derfor har man også meget travlt med at lokalisere de mange, der stadig savnes fra bygningen.