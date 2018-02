Fakta: Russisk gasledning skal forsyne 26 millioner hjem

En planlagt russisk gasledning - Nord Stream 2 - skal efter planen gå gennem dansk søterritorie fra Rusland til Tyskland.

Rørledningen blev bragt op på et møde mellem udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og hans russiske pendant, Sergej Lavrov, tirsdag i Moskva.

Folketinget vedtog i november lov, der kan få en effekt for etableringen af den omstridte gasledning.

Rusland: Ansøgning om omstridt gasledning følger loven

Loven giver mulighed for at inddrage udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske hensyn, når der skal tages stilling til, om selskaber skal have lov til at lægge elkabler og rørledninger i dansk søterritorie.

Læs mere om den omstridte gasledning:

Nord Stream 2 er den anden gasledning fra Rusland til Tyskland gennem Østersøen.

Danmark godkendte i 2009, at den første gasledning - Nord Stream 1 - måtte gå gennem dansk farvand.

Gasledningen Nord Stream 2 bliver 1224 kilometer lang.

Gasrøret får en indvendig diameter på 122 centimeter.

Gasledningen skal årligt kunne transportere 55 milliarder kubikmeter naturgas.

Gasmængden er nok til at forsyne 26 millioner europæiske hjem.

Hvis den samme mængde gas skal transporteres ad samme rute med skib, ville det kræve 600-700 store naturgastankskibe årligt.

I Nord Stream 2 ejer det russiske statsselskab Gazprom over halvdelen af aktierne. Andre aktionærer er tyske Basf, energiselskabet Eon, hollandske Nederlandse Gasunie og franske GDF Suez.

I 2005 stiftede Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder og Ruslands præsident, Vladimir Putin, gasselskabet North European Gas Pipeline Company. I 2010 blev det omdøbt til Nord Stream.

Kilde: Nord Stream.