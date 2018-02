Præsidenten i ferieparadis for de rige og berømte har erklæret undtagelsestilstand

Glem det.

Det er i grove træk den besked, som præsidenten i ferieparadiset Maldiverne, Abdulla Yameen, har givet statens højesteret, som for nylig kom med flere opsigtsvækkende afgørelser.

For det første krævede domstolen, at ni fængslede parlamentsmedlemmer skulle løslades - hvorved oppositionen atter ville opnå flertal i parlamentet - og dernæst kaldte den retssagen mod den tidligere præsident Mohamed Nasheed forfatningsstridig.

Klima-darling anholdt i Maldiverne

Men regeringen har afvist afgørelsen, opløst parlamentet og nu også erklæret undtagelsestilstand i 15 dage. Det skriver flere internationale medier.

Hæren har samtidig fået besked på at modstå ethvert forsøg på at stille ham for en rigsret.

Maldivernes luksusresorts tiltrækker ofte de rige og berømte, men østaten i Det Indiske Ocean har kun været et demokrati siden 2008, da Mohamed Nasheed blev landets første demokratisk valgte præsident.

Omvalg i Maldiverne trods ros fra observatører

Nasheed blev afsat i 2012 og tre år senere idømt 13 års fængsel for terrorisme. En dom, som er blevet kritiseret internationalt og altså nu fundet forfatningsstridig. Nasheed lever i eksil i Sri Lanka.

Siden Abdulla Yameen kom til magten, har han fængslet adskillige oppositionsmedlemmer, og rettighedsorganisationer anklager ham for at bruge nye love og domstolene til at gøre kritikere tavse og udrydde modstandere.