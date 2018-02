Ekstrem kulde: Atleter overvejer at droppe OL-åbning

Når atleter fra hele verden ankommer til OL i Pyeongchang i disse dage, så er ikke spændingerne mellem Nord- og Sydkorea, den russiske dopingskandale eller superstjerner som Lindsey Vonn, der bliver talt om.

Det er derimod den bidende kulde, der i disse dage har valgt at finde vej til OL-værtsbyen, der er på atleternes læber, skriver nyhedsbureauet AFP.

Temperaturen er nede omkring 20 minusgrader, og det kan nu få konsekvenser for fredagens åbningsceremoni, skriver nyhedsbureauet AFP.

Flere lande er bekymrede for ceremonien, der finder sted fredag aften.

Nordkoreansk OL-hold ankom til Sydkorea i sjældent besøg

Italien har stukket instrukser ud til sine deltagere om hele tiden at holde sig i bevægelse, og New Zealands chef de mission lufter også sin bekymring.

- Vi er bekymrede for åbningsceremonien, der afholdes om aftenen, og vi tænker meget på, hvordan vi skal holde os varme, hvis der er så lave temperaturer, siger chef de mission for New Zealand, Peter Wardell.

- Vi har fået at vide, at det forventes, at temperaturen bliver omkring 10 minusgrader under ceremonien, og det er faktisk ret varmt i forhold til i dag.

- Men det er stadig meget at forlange, at atleterne først skal marchere ind og derefter sidde i kulden i halvanden time.

Han udelukker ikke, at flere af de newzealandske deltagere undlader at deltage i ceremonien.

Nordkorea vil sende statsoverhoved til OL i Sydkorea

Deltagerne ved vinter-OL er vant til at præstere i lave temperaturer, men flere af dem fortæller, at de er påvirkede af kulden i Pyeongchang, der, når den er værst, kan måle sig med sibirisk kulde.

Arrangørerne gør, hvad de kan, for at åbningsceremonien bliver en succes, og de vil uddele tæpper og andre remedier, der skal sikre atleterne varmen.

Det hidtil koldeste vinter-OL, der er registreret, blev afholdt i norske Lillehammer i 1994, hvor temperaturen jævnligt lå på 25 minusgrader.

Vinter-OL åbnes fredag og løber frem til 25. februar.