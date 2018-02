FN: Nordkorea trodser sanktioner - tjener stort på råvarer

Det nordkoreanske styre ser stort på FN-sanktioner og eksporterer kul, jern, stål og andre varer, der ellers er forbud mod. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Nordkorea har tjent millioner af amerikanske dollar på eksport i 2017, står der i en ny rapport fra FN.

Ifølge rapporten har Nordkorea "fortsat eksporten af næsten alle de varer, som det er blevet forbudt at eksportere".

Det har resulteret i en gevinst på "næsten 200 millioner amerikanske dollar mellem januar og september 2017".

Kul blev leveret til Kina, Malaysia, Sydkorea, Rusland og Vietnam med skib. Det skete ved brug af "en kombination af flere ruter og vildledende taktikker".

FN's Sikkerhedsråd indførte sidste år en række resolutioner for at stramme og udvide antallet af eksportforbud mod Nordkorea. Det skete som reaktion på landets atom- og missilprogram.

Styret i Pyongyang erklærede for nylig, at dets missiler nu kan ramme USA.

USA gik forrest i kampen for at stramme økonomiske sanktioner mod landet, efter at det havde gennemført sin sjette atomtest.

Rapporten fra FN beskriver, hvordan Nordkorea "allerede ser stort på de seneste resolutioner". Det sker ved at udnytte "globale olieforsyningsruter og det internationale banksystem samt involvere udenlandske borgere".

Syv skibe har fået karantæne fra havne verden over for at forbryde sig mod FN-sanktioner. Men eksperter mener, at der må gøres meget mere for at tage hånd om "de illegale aktiviteter".

I januar blev 20 lande enige om strengere kontrol af farvandet ud for Nordkorea. Danmark var blandt landene, der blev enige ved et møde i Canada.