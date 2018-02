FN: Drab på muslimer i Myanmar har folkemordets kendetegn

FN's særlige udsending til Myanmar, Yanghee Lee, siger om de militære operationer mod det muslimske mindretal rohingya, at de bærer "folkemordets kendetegn".

Det skriver nyhedsbureauet AP, der bekræfter fundet af mindst fem massegrave i den østlige del af Myanmar.

Yanghee Lee siger, at hun ikke definitivt kan fastslå, at der er tale om folkemord, før der er nedsat en international instans eller domstol, som kan vurdere beviserne.

Myanmar og Bangladesh har indgået aftale: Rohingya-flygtninge skal hjem

- Men vi ser tegn på det, og det bygger op til det, siger hun.

Hun reagerer på de detaljerede oplysninger fra AP. De beskriver en massakre og mindst fem massegrave i landsbyen Gu Dar Pyin i Myanmar.

Lee siger, at hun ikke har direkte oplysninger om landsbyen. Men "man kan se, at det er et mønster", der tegner sig efter regimets forfølgelse af det muslimske mindretal.

Næsten 700.000 rohingyaer er siden august flygtet fra deres landsbyer til Bangladesh.