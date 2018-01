Fem britiske mænd arresteret for »pornografiske« billeder i Cambodia: Nu forsøger advokat at få dem hjemsendt

Turister i Asien har ikke nødvendigvis det bedste ry, når det kommer til at holde fester. Der har tidligere været flere eksempler på turister i blandt andet Thailand, der er gået amok til såkaldte »full moon«-fester.

Nu er 10 turister - heriblandt fem britiske mænd - blevet arresteret i Cambodia for at have optrådt på »pornografiske« billeder til en fest nær det historiske Angkor Wat-tempel i Cambodia.

Det skriver flere internationale medier som The Guardian.

Her ses de ti turister, der er tilbageholdt for at have lavet "pornografisk" dans. Foto: Cambodian National Police via AP

Samrith Sokhon, som er anklager ved retten i hovedstaden Siem Reap, sagde, at de 10 turister er tilbageholdt for at producere »pornografiske billeder og materialer,« som kan resultere i en fængselsstraf i op til 12 måneder.

Nøgne turister er en plage for templer

En officiel talsmand fra det lokale cambodianske politi fortalte yderligere, at »pornografisk dans« i det offentlige rum er ulovligt og ligger til grund for arrestationerne.

Politiet har offentliggjort billeder af turisterne, der var påklædte, mens de »imiterede seksuelle positioner.«

Sourng Sophea, som er advokaten, der repræsenterer de fem britiske mænd, fortalte tirsdag, at turisterne bør hjemsendes i stedet for at blive fængslet i landet, fremgår det yderligere.

»Jeg anerkender, at de har gjort noget forkert, når man kigger på moralen i det cambodianske samfund, men deres forbrydelser bør ikke resultere i fængsel,« sagde Sophea til AP.

De unge britiske mænd selv har fortalt flere medier, at de er »uskyldige.«

»Vi ved ikke, hvorfor vi er blevet arresteret. Vi får forskellige historier fra forskellige personer,« lød det fra en af de tilbageholdte.

Nyt fund ændrer historien bag verdenskendt tempel

Af de anholdte er fem personer fra Storbritannien, én fra Holland, to fra Canada, én fra Norge og én fra New Zealand.

De seneste år har Cambodia slået hårdt ned på turister, der har taget »afslørende« billeder af sig selv på og nær »hellige steder«. Det har for eksempel forbudt at være iført »udfordrende tøj« ved Angor Wat-templet siden 2016.