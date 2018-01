Indisk mand dræbt, da han blev suget ind i MR-scanner på hospital

En 32-årig indisk mand har på tragisk vis mistet livet, efter han angiveligt blev suget ind i en såkaldt MR-scanner på et hospital i den indiske millionby Mumbai.

Det skriver bl.a. The Daily Telegraph.

Ulykken skete, da den 32-årige Rajesh Maru var på Nair-hospitalet for at besøge et ældre familiemedlem. I den forbindelse trådte han ind i det rum, hvor familiemedlemmet skulle have foretaget en MR-scanning.

Med sig i hånden havde han en iltbeholder. Det var til trods for, at det ikke er tilladt at medbringe metalobjekter i lokalerne, hvor MR-scannerne er placeret.

Med iltflasken i hånden blev Rajesh Maru altså suget ind i MR-scanneren pga. dens kraftige magnetiske felt. Det resulterede i, at han pådrog sig så svære kvæstelser, at han døde.

Indiens regering: Over 21 millioner piger er uønskede

Under episoden sad Rajesh Marus hånd angiveligt fast i scanneren, ligesom iltflasken eksploderede og lækkede en stor mængde oxygen, hvilket medvirkede til dødsfaldet.

Flere familiemedlemmer til den 32-årige inder sad uden for lokalet, da hændelsen skete. De har siden lørdag, hvor episoden fandt sted, forklaret, at det var en ansat på hospitalet, som bad ham om at tage iltflasken med ind i lokalet.

Ydermere skulle den ansatte have fortalt, at MR-scanneren var slukket, og at det derfor var ufarligt at træde ind i lokalet med metal i hånden. Det var dog ikke tilfældet.

Deepak Deoraj, der er talsmand for politiet i Mumbai, har oplyst, at en læge og en anden af hospitalets ansatte er blevet anholdt i sagen, ligesom en undersøgelse er blevet sat i gang.

De to personer er blevet sigtet for drab som følge af skødesløshed.