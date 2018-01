Bus styrtede i indisk flod efter overhaling: Mindst 36 dræbt

Mindst 36 personer har mistet livet, efter at en bus i Indien mandag er kørt ud over en bro og styrtet i en flod.

Det oplyser transportministeren i den østlige indiske delstat Vestbengalen, Subhendu Adhikari.

De foreløbige undersøgelser og øjenvidneberetninger tyder på, at chaufføren mistede herredømmet over bussen, da han forsøgte at overhale et andet køretøj på broen.

Chaufføren er blandt de dræbte.

Først ramte bussen ind i et autoværn, inden den faldt 12 meter ned i floden Bhairav.

- Redningsarbejdere har fundet 36 lig indtil videre. Ni passagerer er blevet indlagt på hospitalet, siger transportministeren.

Der menes at have været flere end 50 personer i bussen, da ulykken skete i Murshidabad-distriktet, som ligger omkring 300 kilometer fra delstatshovedstaden Kolkata.

Blandt de omkomne er der mindst fire børn.

Fatale trafikulykker er almindelige i Indien, der har nogle af verdens farligste veje.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) vurderer, at flere end 200.000 mennesker dør i trafikken hvert år i Indien.

Så sent som i december mistede mindst 32 personer livet i en ulykke, hvor en bus styrtede i en flod.