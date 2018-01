Hospitalsbrand i Sydkorea har kostet mindst 41 mennesker livet

Mindst 41 mennesker er fredag morgen lokal tid blevet dræbt i en brand på hospitalet Sejong Hospital i byen Miryang i det sydøstlige Sydkorea.

70 andre er såret. Otte af dem er i kritisk tilstand.

Det oplyser myndighederne ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

De lokale brandmyndigheder oplyser samtidig, at situationen stadig udvikler sig, og at dødstallet forventes at stige.

Myndighederne mener, at branden er opstået på hospitalets akutmodtagelse på første sal i hovedbygningen. Brandårsagen er fortsat ukendt.

- To sygeplejersker fortalte, at de pludselig så flammer komme fra akutmodtagelsen, siger Choi Man-woo, chef for brandmyndighederne, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det antages, at omkring 200 personer befandt sig i hospitalsbygningen og på det tilstødende plejehjem, da branden brød ud. Det oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Ofrene stammer fra både hospitalet og plejehjemmet. Nogle døde under transporten til et andet hospital, siger brandchef i Miryang Choi Man-woo.

Han tilføjer, at de fleste af ofrene mistede livet på hospitalets første og anden sal.

Sejong Hospital har 193 sengepladser, hvoraf de 98 senge er forbeholdt ældre.

Branden brød ud fredag klokken 07.35 lokal tid og var slukket klokken 10.26.

Miryang ligger omkring 270 kilometer fra hovedstaden Seoul.

Præsident Moon Jae-ins kontor oplyser, at præsidenten har indkaldt til et hastemøde med sine seniorrådgivere for at drøfte branden.

I løbet af den seneste tid har Sydkorea været ramt af flere dødelige brande. Det skriver nyhedsbureauet AP.

I slutningen af december blev 29 mennesker dræbt i en bygningsbrand i et fitnesscenter i byen Jecheon.

I sidste weekend omkom seks mennesker i en brand på et motel i Seoul.

Politiet anholdt efterfølgende en mand, der mistænkes for at have påsat branden i vrede. Det skete angiveligt, fordi han var blevet nægtet et værelse på motellet, fordi han havde været meget fuld.

Tilbage i 2014 blev 21 personer dræbt i en brand på et hospital for ældre mennesker. Branden var blevet påsat af en 81-årig demenspatient.