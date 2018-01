Red Barnets kontor i den afghanske by Jalalabad har været udsat for et angreb. Mindst 11 er såret.

En selvmordsbomber i en bil begyndte angrebet mod Red Barnets kontor, og efterfølgende har der været skud rettet mod kontoret, hvor 50 personer menes at opholde sig, da angrebet skete.

Angrebet startede kl. 9.10 onsdag morgen lokaltid. Et øjenvidne, som var på kontoret, fortæller til nyhedsbureauet AFP, at han så mænd skyde mod bygningen med raketdrevne granater (RPG).

Red Barnets kontor i Afghanistan angrebet

Ifølge AFP har Islamisk Stat taget ansvaret for angrebet, som ifølge BBC har været udført af to til tre personer.

Generalsekretæren for Red Barnet Danmark, Jonas Keiding Lindholm, finder angrebet »fuldstændigt uacceptabelt.«

»Det er så meningsløst og vækker dyb sorg. Vores tanker går til vores gode kolleger i Jalalabad, der gør et utrætteligt arbejde for at hjælpe børn i det konfliktramte område. Der er en uhyggelig tendens til at ramme humanitære organisationer og nødhjælpsarbejdere som strategiske mål i konflikter, det er afskyeligt og fuldstændigt uacceptabelt,« siger han.