EU-ambassadør forventer at Kina vil løslade svensk statsborger

I Sverige er man meget utilfredse med, at den svenske statsborger Gui Minhai er blevet tilbageholdt af de kinesiske myndigheder.

Gui Minhai er en svensk/kinesisk forlægger, der menes at være blevet kidnappet - for anden gang - fra et tog i selskab med to diplomater fra det svenske konsulat i Shanghai, ifølge New York Times.

I en erklæring tirsdag udtaler den svenske udenrigsminister, Margot Wallström: »Vi forventer, at vores landsmand bliver løsladt omgående, og at han får mulighed for at møde svenske diplomater og medicinfagligt personel.« Det skriver The Guardian.

Hun tilføjer, at man i Sverige ser med stor alvor på sagen, og påpeger at Kina endnu ikke har præsenteret årsagen til, at Gui Minhai tilbageholdes.

Nu får den svenske udenrigsminister støtte fra EU's ambassadør til Kina, Hans Dietmar Schweisgut, som onsdag ifølge Reuters udtaler:

»Vi forventer, at de kinesiske myndigheder øjeblikkeligt frigiver Gui Minhai og giver ham mulighed for at blive genforenet med sin familie, samt at få støtte fra konsulatet og medicinsk behandling i overensstemmelse med hans rettigheder, fordi han er svensk statsborger og dermed også EU-borger.«

Gui Minhai, der fra sit forlag i Hongkong har udgivet bøger om personer i den kinesiske elite og de de friheder, som den tillader sig, blev først snuppet i 2015, da han på mystisk vis forsvandt fra sit feriested i Thailand.

Kinas udenrigsministerium sagde tirsdag, at den ikke havde nogen specifik information om Gui Minhai.