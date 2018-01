Indere troede mystisk objekt kom fra rummet, men det viste sig at være afføring fra fly

Landsbyboere i den indiske by Fazilpur Badli spærrede lørdag øjnene op, da en 10-12 kg tung isklump faldt ned fra himlen og havnede midt i landsbyen.

Det mystiske objekt fik ifølge Times of India flere af landsbyens indbyggere til at hugge små stykker af, hvad de troede var en sten fra rummet, for at tage dem med sig hjem, hvor de opbevarede dem i køleskabe.

Nu har det imidlertid vist sig, at der ikke var tale om en genstand fra rummet, men derimod noget så jordnært som menneskelig afføring, skriver BBC.

Dom skal stoppe farlig flyvende fæces

Klumpen af frossen afføring stammer formentlig fra et fly, der passerede luftrummet over landsbyen.

Normalt bliver de tanke, der indeholder menneskelige affaldsprodukter, tømt, når flyet er landet. Men det er ikke usædvanligt, at der fra tid til anden sker læk fra tankene, når flyet er i luften.

I december 2016 besluttede en indisk domstol, at flyselskaber i Indien ville blive tildelt bøder, hvis deres fly lækkede menneskelig afføring fra luften.

Det skete bl.a. efter, at en indisk kvinde 11 måneder forinden havde pådraget sig en alvorlig skulderskade, efter hun var blevet ramt af en frossen klump afføring på størrelse med en fodbold. Klumpen stammede fra et fly og røg gennem taget på kvindens hus, skriver Times of India.

Luftfartsselskaberne skal med de nye regler betale en bøde på 50.000 rupees, svarende til 5.200 kr., hver gang deres tanke med menneskelige ekskrementer og urin findes tomme ved landing.

Flypassager: Afføring sejlede ned ad midtergangen

At disse frosne klumper kan forekomme skyldes, at de moderne fly flyver i så høje højder, at temperaturen udenfor kabinen ligger et godt stykke under frysepunktet.

Det betyder, at enhver væske straks vil fryse til is. Og når tankene indimellem lækker f.eks. pga. tekniske fejl, vil der derfor dannes klumper, som falder til jorden.

Det er ikke blot i Indien, at man oplever, at afføring og urin falder ned fra himlen.

Storbritanniens civile luftfartsmyndigheder (CAA) har tidligere oplyst, at der årligt registreres i omegnen af 25 lignende tilfælde fra de omkring 2,5 mio. flyvninger, der hvert år finder sted over britisk luftrum.