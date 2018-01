Dødstallet stiger: 14 udlændinge dræbt ved voldsomt hotelangreb i Kabul

For syg til at gå:

Lederen af et kollektivbrug er kommunisternes kandidat i præsidentvalget den 18. marts.

En drøm om at tage på fisketur med Hemingway gik ikke efter planen.

Taliban hævder at stå bag angrebet, der varede 13 timer.

Catalansk separatistleder besøger efter planen Danmark efter at have siddet i eksil i Belgien siden oktober.

Angela Merkels skæbne hviler efter over et årti som forbundskansler i socialdemokratiske SPD's hænder.

Angrebet er sket, kort efter et hotel blev stormet i hovedstaden Kabul.

Et angreb i 2011, hvor 12 personer heriblandt ni Taliban-krigere mistede livet, satte dog en dæmper på besøgene fra udlændinge. Siden da er det primært afghanerne selv, der har benyttet det.

Intercontinental Hotel er at af Kabuls få luksushoteller, som tidligere var populært blandt bl.a. udenlandske sikkerhedsarbejdere.

Flere gæster valgte at flygte fra hotellet ved at benytte lagener, som de bandt fast til altanerne og firede sig selv ned med. Foto: Omar Sobhani/Reuters

Herefter satte de ild til køkkenet samt på flere af hotellets øvrige fem etager. Gerningsmændene var svært bevæbnet med bl.a. maskingevær og håndgranater, ligesom enkelte ifølge en talsperson for indenrigsministeriet bar selvmordsveste.

Gerningsmændene skulle angiveligt have stormet en af hotellets indgange nær køkkenet og i den forbindelse skudt nogle bevæbnede politimænd.

Ifølge det afghanske indenrigsministeriums talsperson, Najib Danish, blev tre af gerningsmændene dræbt under angrebet. Selv hævder Taliban, at i alt fem personer iført selvmordsveste stod bag.

Terrorbevægelsen Taliban har søndag morgen taget skylden for det 13 timer lange angreb, hvor omkring 160 gæster ifølge BBC blev reddet ud undervejs.

Mindst 14 udlændinge og fire afghanere blev dræbt i forbindelse med et angreb mod hotellet Intercontinental Hotel i den afghanske hovedstad, Kabul, lørdag aften.

