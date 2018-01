153 evakueret ved hotelangreb: Gæster firede sig ned fra femte sal i lagener

Gerningsmændene kom muligvis ind gennem et køkken, da Intercontinental Hotel i den afghanske hovedstad, Kabul, lørdag blev angrebet af bevæbnede folk.

I flere timer var gæster fanget på deres værelser, mens angrebet stod på og kostede mindst seks civile - heriblandt en udenlandsk kvinde - livet. Flammer og lyden af skud på hotellet fik flere af gæsterne til at forsøge at flygte udenfor. En af dem var Mohammad Musa, der befandt sig på en af de øverste etager.

»Jeg fik fat i et lagen og bandt det fast til balkonnen. Jeg prøvede at komme ned, men jeg var for tung og mine arme ikke stærke nok. Jeg faldt ned og kom til skade med min skulder og mit ben,« fortæller han til Reuters.

En anden gæst, der opholdt sig på hotellet i anledning af en konference, fortæller til nyhedsbureauet, at han hørte de uniformerede gerningsmænd råbe på pashto.

Seks personer dræbt efter voldsomt angreb mod hotel i Kabul

»Efterlad ingen i live, gode eller onde. Skyd og dræb dem alle,« gengiver Abdul Rahman Naseri ordene, der fik ham til at skynde sig ind på sit værelse på anden sal, hvorfra han åbnede vinduet og forsøgte at klatre ned af et træ. Grenen knækkede, og han faldt til jorden og brækkede benet.

Indtil videre meldes otte personer såret. Først 13 timer efter angrebet har politiet afsluttet aktionen på hotellet, der nu er omgivet af tungt bevæbnede amerikanske militærkøretøjer og afghanske politistyrker. Det er ukendt, hvor mange gerningsmænd, der deltog i angrebet, skriver Reuters.

Søndag morgen var hotellet omgivet af sikkerhedsfolk. Foto: AP

Det afghanske indenrigsministeriums talsperson Najib Danish siger, at tre gerningsmænd er blevet dræbt. Taliban, der søndag morgen har hævdet at stå bag angrebet, siger, at fem personer i selvmordsveste udførte det.

Det lykkedes at evakuere i alt 153 personer - heriblandt 41 - udlændinge fra hotellet. Det afghanske nyhedsbureau Tolo skriver, at der kan være flere end 6 dræbte. En reporter mener nemlig at have set flere lig inden på hotellet under angrebet.

Flere timer langt angreb på hotel i Kabul

Over for nyhedsbureauet AP har kilder bekræftet, at 34 embedsmænd fra afghanske provinser var samlet på hotellet i anledning af en konference. Ifølge BBC havde det afghanske flyselskab Kam Air desuden 42 medarbejdere indlogeret på hotellet - heriblandt medarbejdere med andre nationaliteter end afghansk. 18 af dem savner man stadig at høre fra.

Angrebet på det statsejede hotel, der hyppigt benyttes til politiske arrangementer og af udenlandske gæster, skete kun få dage efter, den amerikanske ambassade i Kabul udstedte en advarsel om mulige angreb på hoteller i hovedstaden.

»Vi er bekendt med rapporter om, at ekstremistiske grupper måske planlægger et angreb mod hoteller i Kabul,« skrev ambassaden torsdag i et offentligt sikkerhedsvarsel.

Indenrigsministeriet vil nu undersøge, hvordan gerningsmændene kunne trænge ind. Sikkerheden for hotellet blev lagt over hos en privat virksomhed for to uger siden.