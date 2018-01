Vejsidebombe har dræbt 12 civile i Aghanistan

Mindst 12 har mistet livet - og en 13. person er blevet såret - på grund af en vejsidebombe i Herat-provinsen i det vestlige Afghanistan.

Det oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet AP.

Vejsidebomben eksploderede søndag morgen i Gulran-distriktet. Ingen har taget ansvar for angrebet, men en talsperson fra politiet i provinsen mener, at Taliban, der tidligere har placeret bomber for at ramme sikkerhedsstyrkerne, kan stå bag.

Fem personer dræbt efter voldsomt angreb mod hotel i Kabul

Angrebet sker, kort efter Intercontinental Hotel i den afghanske hovedstad, Kabul, lørdag aften blev stormet af bevæbnede gerningsmænd.

Internationale medier har rapporteret, at gerningsmændene skød mod flere sikkerhedsfolk tilknyttet det statsejede hotel, der hyppigt benyttes af Kabuls elite og udenlandske besøgende, og derefter åbnede ild mod gæsterne.

Flere timer langt angreb på hotel i Kabul

Seks personer mistede livet i angrebet, som Taliban hævder at stå bag.

Politiaktionen ved hotellet har taget hele 12 timer. Søndag morgen har myndighederne meddelt, at man har dræbt mindst tre gerningsmænd. Derudover skal 100 gidsler være blevet befriet i løbet af natten.