Forurenet sø i Indien brudt i brand: Over 5.000 soldater forsøger at bekæmpe ilden

Det er mindre end et år siden, at der senest stod flammer op fra søen Bellandur i den indiske millionby Bangalore.

Bellandur-søen Søen, der har en gennemsnitlig dybde på over ni meter, ligger i forstaden Bellandur sydøst for byen Bungalore.

Siden starten af 00'erne har der været dumpet spildevand og industriaffald i søen, som i øjeblikket er meget forurenet.

I maj 2015 brød det skum, der dækker vandoverfladen, i brand pga. de industrielle kemikalier. Det er sket flere gange siden.

Der er vokset et stort plantetæppe ud over søen. Selvom de lokale bruger meget tid på at fjerne det, vokser det hastigt frem igen.

Fredag formiddag stod der dog atter store røgskyer op fra den næsten 3.000 hektar store sø, skriver The Hindu

Siden har over 5.000 soldater forsøgt at slukke branden for at stoppe den, før den breder sig til de beboede dele af byen, som huser mere end 8,4 mio. personer.

Luftforurening i New Delhi er potentielt dødelig: »Jeg føler, at jeg er ved at blive kvalt«

Ifølge The Hindu ender over 480 mio. liter spildevand fra indbyggerne i Bangalore hver dag i søen. Af den grund mener eksperter, at årsagen til branden er den massive forurening.

Det lokale brandvæsen sendte et slukningskøretøj til stedet. Men køretøjet kunne ikke komme tæt nok på branden til at hjælpe med slukningsarbejdet.

»Vi vil stå på bredden som stand-by. Men vi kan ikke nå branden, da den er i midten af vådområdet,« forklarede en embedsmand til The Hindu.

Borgmesteren i Bangalore har oplyst, at der i den kommende tid vil blive indsamlet vandprøver fra søen, som skal være med til at finde brandårsagen. Selv påpeger han, at det tyder på, at det er forurening i form af kemikalier, som er synderen.

Tidligere har Kina været anset som det land i verden, hvor flest indbyggere dør af luftforurening. Men i de senere år har inderne næsten nået kineserne i den kedelige statistik.

I 2005 blev der således registreret 895.900 dødsfald i Indien, som var forårsaget af luftforurening. 10 år senere - i 2015 - lå det tal på 1.090.400.

Den massive forurening stammer særligt fra biler og kulkraftværker. Bestemte tidspunkter på året, er der endog øget risiko for forurening i Indien.

Det er bl.a. tilfældet, når hundredtusindvis af landmænd brænder deres marker af efter endt høst, ligesom hindufestivaler, hvor der er tradition for affyring af masser af fyrværkeri, bidrager til forureningen og øger mængden af de farlige luftpartikler.