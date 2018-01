Berygtet medlem af dyresmuglerfamilie anholdt i Thailand

En af de formodede hovedmænd i et familiestyret kartel, der smugler elfenben, næsehornshorn og tigerdele i Asien, er blevet anholdt af politiet i Thailand. Det oplyser politiet.

40-årige Boonchai Bach, som er thailandsk statsborger, blev anholdt fredag aften.

Her blev han sigtet for at have smuglet 14 horn fra næsehorn til en værdi på omkring én million dollar - seks millioner kroner - fra Afrika ind i Thailand.

Anholdelsen kommer oven på en lignende i december sidste år. Her blev Nikorn Wongprachan fanget i Bangkoks største lufthavn, da han forsøgte at smugle horn fra karantæneafdelingen til en nærliggende lejlighed.

Wongprachan var ansat hos Thailands myndighed for nationalparker og dyrelivsbeskyttelse.

Hornene var blevet smuglet til Bangkok fra Johannesburg i Sydafrika af en kineser.

Aktionen førte politiet på sporet af Boonchai, som finansierede smuglernetværket.

- Det her er et kæmpe smuglerkartel. Og Boonchai er hovedmand, siger den nationale vicepolitichef, general Chalermkiat Srivorakan, til fremmødte journalister i Suvarnabhumi-lufthavnen.

Det var her, smugleren ankom forud for varetægtsfængslingen.

- Boonchai indrømmede, at han var indblandet, tilføjede vicepolitichefen.

Han risikerer at få op til fire år i fængsel for at smugle beskyttede dyr.

Boonchai og resten af medlemmerne af Bach-familien menes at have opereret straffrit i Nakhon Phanom i det nordøstlige Thailand i en årrække.

Familien skal have været den stabiliserende kraft i en millionforretning med ulovlig handel med dyr.

Byen er et af de centrale led i dyresmuglerkæden i regionen.

Organisationen Freeland, der bekæmper smugling af dyr i tæt samarbejde med politiet i Thailand, siger, at Bach-familien er en del af den sydøstasiatiske kriminelle gruppe "Hydra".

Familien menes at arbejde sammen med Vixay Keosavang. Han er laot og kendt som "dyresmuglingens Pablo Escobar". Han arbejder ved at bestikke embedsmænd og myndigheder i den kommunistiske nation.

Laos har længe været et transitland for den type smuglergods.