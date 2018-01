Japansk tv-station advarede om missilangreb fra Nordkorea

»NHK-nyhedsvarsel (tv-stationen, red.). Nordkorea vil sandsynligvis have affyret et missil. Regeringen advarer: Evakuér inde i bygninger eller under jorden.«

Sådan lød advarslen fra den japanske tv-station til japanske borgere med nyhedsappen installeret tirsdag klokken 18.55 lokal tid.

Men beskeden var imidlertid ikke sand. Mediet var ved en fejl kommet til at melde ud, at Nordkorea havde affyret et missil mod Japan, og at folk derfor burde søge dækning.

TV-stationen udsendte få minutter senere en officiel undskyldning, hvor man understregede, at beskeden var en fejl, og at der ikke havde været nogen alarm fra den japanske regering.

Det skriver flere internationale medier som CNN.

Det er uklart, hvad der var skyld i den fejlagtige besked.

»Vi forsøger stadig at finde ud af det,« sagde en talsperson fra NHK ifølge Reuters.

Fejlalarmeringen kommer kun tre dage efter, beboere i Hawaii fik en lignede advarsel om et missilangreb på deres telefoner.

»ALARM: BALLISTISK MISSILTRUSSEL PÅ VEJ MOD HAWAII. SØG OMGÅENDE I DÆKNING. DETTE ER IKKE EN ØVELSE,« lød beskeden til hawaianerne.

Efter få minutter blev også denne krise afblæst: Falsk alarm, forsikrede den lokale beredskabstjeneste, Hawaii Emergency Management Agency, som havde udsendt den alarmerende besked i første omgang.

Alarmerne skal ses i lyset af Nordkoreas seneste atomprøvesprængninger og testaffyringer af langrækkende ballistiske missiler, som potentielt kan nå både Hawaii og Japan.