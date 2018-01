Filippinske myndigheder: Et farligt udbrud fra Mayon inden for få dage er sandsynligt

Faren for et farligt vulkanudbrud har fået de filippinske myndigheder til at evakuere et større område omkring Mayon-vulkanen i Albay-provinsen i den sydlige del af landet. Det skriver Reuters.

Rumlende vulkan sender indbyggere på flugt

12.000 mennesker er allerede evakueret, men den sidste dags aktivitet får nu myndigheder til at evakuere to nærliggende byer.

Foto: Earl Recamunda/AP

»Der er en løbende tvungen evakueringsproces i gang fra områderne Daraga og Legazpi på grund af lavafloden,« fortæller talsmand for de filippinske katastrofeberedskab, Romina Marasigan.

Strømmen af lava er allerede nået tre kilometer væk fra vulkanen. Vulkanen er en populær turistattraktion i området, og vulkanen er især kendt for sin fine konkavform.

Luftfartselskabet Cebu Pacific har aflyst alle afgange til den nærliggende lufthavn i Legazpi

Mayons mest ødelæggende udbrud kom i februar 1814, da lava begravede en nærliggende by og dræbte 1.200 mennesker. Den sidste udbrud var i 2014, hvor sprøjtende lava også tvang tusindvis af mennesker til at flygte.