Myanmar og Bangladesh har indgået aftale: Rohingya-flygtninge skal hjem

Myanmar og Bangladesh er blevet enige om, at rohingya-flygtningene skal hjem inden der er gået to år. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Siden august er omkring 626.000 rohingya-flygtninge ankommet til Bangladesh, hvilket bringer det samlet antal rohingya-flygtninge op på omkring én million.

Bangladesh står fast: 100.000 flygtninge skal flyttes til oversvømmelsestruet ø

Rohingyaerne er primært flygtet fra Myanmar, hvor de igennem de senere år er blevet forfulgt.

Militæret i Myanmar benægter at have gjort noget forkert, imens bl.a. FN og USA kalder situationen i landet for etnisk udrensning.